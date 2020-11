I fatti del giorno – Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: sindaco Casalpusterlengo (Lo), da noi situazione sotto controllo, pronto a impugnare dpcm - Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, Comune del Lodigiano inserito nella prima zona rossa italiana lo scorso 23 febbraio, ha annunciato ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus di essere "pronto a impugnare il dpcm", che ha reso la Lombardia zona rossa. "Siamo stati i primi in Europa a fare il lockdown e i secondi nel mondo dopo Wuhan. Siamo arrabbiati e anche preoccupati, perché la situazione epidemiologica fortunatamente nel nostro territorio è sotto controllo. Su 15mila abitanti, abbiamo circa 77 persone positive, di cui solo sette ricoverate in ospedale. Siamo molto preoccupati perché una chiusura di questo tipo arriva come un fulmine al ciel sereno, ci aspettavamo maggiore considerazione per province come la nostra, con dei provvedimenti che tenessero conto della situazione dei singoli territori all’interno della regione", ha affermato Delmiglio. (Rem)