Elezioni Usa: attesi in serata nuovi aggiornamenti dal Nevada, corsa sul filo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attesi nel pomeriggio – questa sera in Italia – gli ultimi aggiornamenti dal conteggio dei voti in Nevada, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in leggero svantaggio rispetto al candidato democratico Joe Biden. Lo Stato vale sei grandi elettori e una vittoria qui e in Arizona potrebbe consentire all’ex vice di Barack Obama di vincere le elezioni anche lasciando a Trump la Pennsylvania. In Nevada Biden è in vantaggio di meno di 8 mila voti, con circa il 14 per cento delle schede ancora non conteggiate. Tutti i voti espressi il giorno delle elezioni sono tuttavia stati scrutinati, mentre mancano all’appello solo schede inviate per corrispondenza che in genere sono a favore di Biden. Il comitato elettorale di Trump, con uno scarto così ridotto, potrebbe in ogni caso chiedere un riconteggio delle schede dopo aver cercato senza successo di ottenere lo stop del conteggio nella contea di Clark, che include Las Vegas. Quattro anni fa in Nevada ad affermarsi fu la democratica Hillary Clinton con un margine di vantaggio di 2,4 punti percentuali sullo stesso Trump. (Nys)