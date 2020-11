Montenegro: premier designato Krivokapic con leader politici su lista ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Podgorica l'incontro fra il premier designato montenegrino, Zdravko Krivokapic, e i leader delle forze politiche della coalizione che ha ottenuto la maggioranza alle ultime elezioni parlamentari. Secondo quanto annunciato dallo stesso Krivokapic, nel corso della riunione dovrebbe essere presentata la lista dei ministri per il nuovo esecutivo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", all'incontro partecipano il leader del movimento civico Ura, Dritan Abazovic, e i funzionari del Fronte democratico (Df) Andrija Mandic e Milan Knezevic. E' presente anche il presidente del Partito socialista popolare (Snp) Vladimir Jokovic, come pure i democratici Vladimir Martinovic e Danilo Saranovic. Krivokapic ha annunciato che la lista dei candidati alla carica di ministri nel nuovo governo esperto sarà sottoposta ai partiti, che compongono le tre coalizioni vincitrici alle elezioni del 30 agosto. Il premier designato non ha voluto anticipare nelle scorse ore i nomi della lista, sottolineando di non aver condotto dei colloqui con tutti i potenziali candidati. "Faccio colloqui con persone che hanno superato il primo turno e ora sono in fase finale. Alcuni di loro sono all'estero e, a causa della differenza di fuso orario, è prevista una conversazione con loro tramite Skype a tarda notte", ha detto Krivokapic. (segue) (Seb)