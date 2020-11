Montenegro: premier designato Krivokapic con leader politici su lista ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i piani annunciati in precedenza il governo avrà 12 ministeri. Il nuovo governo in Montenegro sarà formato entro il 10 o 11 novembre, ha detto nelle scorse settimane Krivokapic in un'intervista concessa all'emittente della Serbia "Tv Prva". Krivokapic ha aggiunto che la nuova squadra vedrà al suo interno numerosi esperti ma anche politici di professione. Lo scorso 8 ottobre il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha annunciato che proporrà al parlamento Zdravko Krivokapic come nuovo premier designato. L'annuncio è stato fatto al termine di una riunione avvenuta a Podgorica fra Djukanovic e i leader delle tre coalizioni che costituiscono la nuova maggioranza nel paese. Le consultazioni sono avvenute con lo stesso Krivokapic, con Aleksa Becic e con Dritan Abazovic. Lo scorso 23 settembre è stato costituito il nuovo parlamento del Montenegro alla luce dei risultati elettorali. Aleksa Becic, presidente di Montenegro democratico e leader della lista elettorale La pace è la nostra nazione, è stato eletto presidente dell'assemblea parlamentare. I deputati della nuova alleanza di governo hanno in quella stessa giornata inviato una richiesta firmata al presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, per conferire a Zdravko Krivokapic il mandato per la composizione del nuovo esecutivo. (Seb)