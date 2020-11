Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione in Egitto del ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashaga, la prima visita al Cairo di un esponente di alto livello della Tripolitania dopo l’offensiva militare del generale Khalifa Haftar il 4 aprile del 2019, ha scatenato reazioni nella stampa araba in generale e libica in particolare. La missione del ministro del Gna, infatti, sembra aver aperto la corsa alla successione del dimissionario premier Fayez al Sarraj. Secondo il web sito informativo libico "Libya 24", considerato vicino ai gheddafiani, l'Egitto avrebbe dato il via libera per un incarico di Bashaga a futuro premier del nuovo governo di unità nazionale libico. Un via libera che, secondo le fonti di "Libya 24", sarebbe giunto dopo l’incontro di Bashagha con il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel. Addirittura, "Libya 24" spiega che l’attuale ministro dell’Interno potrebbe assumere “la presidenza del nuovo governo unificato”, quindi la guida non dell’organo esecutivo bensì del Consiglio presidenziale “ristretto” che dovrebbe nascere dai colloqui delle Nazioni Unite. Secondo l’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita "al Arabiya”, che trasmette da Dubai, Bashaga avrebbe trovato “un accordo per porre fine ogni attacco al governo egiziano e contro ogni violenza agli egiziani residenti in Libia”. Il Cairo, secondo la tv araba, ha fatto sapere inoltre a Bashaga “di continuare a voler sostenere le forze di Khalifa Haftar (comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico) in Libia”. (segue) (Res)