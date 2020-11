Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche secondo il sito web di proprietà saudita con sede a Dubai "Al Sharq", Bashaga starebbe portando avanti una trattativa al Cairo in vista della formazione del futuro governo unitario libico. La presunta “offerta” prevede Bashaga premier del nuovo governo libico, in cambio del suo sostegno ad Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, che dovrebbe assumere la presidenza del Consiglio di presidenza. Il sito web emiratino parla di una crescente competizione tra Bashaga da una parte, il vicepresidente del Consiglio presidenziale di Tripoli Ahmed Maiteeg dall’altra, oltre all’outsider Abdul Hamid Dabaiba, uomo d’affari e capo del "Libya Future Movement", per assumere la guida del futuro governo di unità nazionale. Bashaga, stando ad "Al Sharq", sarebbe il favorito in questo momento per guidare il governo considerato che vi sarebbe consenso tra le potenze straniere più coinvolte sul dossier libico. I colloqui che Bashaga sta tenendo al Cairo, secondo “Al Sharq", riguarderebbero anche la riapertura dell'ambasciata egiziana a Tripoli e le condizioni dei lavoratori egiziani in Libia. Secondo il quotidiano egiziano "Youm 7", invece, la parte egiziana reitererà la richiesta che “nessuna persona affiliata alla corrente dell'Islam politico, come quella dei Fratelli musulmani, debba governare in Libia”. Tale eventualità sembrerebbe escludere “de facto” il ministro dell’Interno libico, data la sua vicinanza con la Fratellanza musulmana che secondo le malelingue sfocerebbe nella militanza vera e propria. (segue) (Res)