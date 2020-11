Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte vicina al generale Khalifa Haftar a Bengasi, intanto, ha categoricamente smentito ad “Agenzia Nova” le notizie relative a un presunto accordo raggiunto in Egitto per garantire a Bashaga la guida del futuro governo di unità nazionale della Libia e al generale Haftar il comando dell’esercito. “L’Esercito nazionale libico non negozia con i singoli individui” ed è attualmente “concentrato sulle discussioni organizzate dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, come dimostra il dialogo del Comitato militare congiunto di Ghadames”, fa sapere la fonte. Quest’ultima ha spiegato che l’organismo che riunisce cinque membri dell’Esercito del Gna e cinque dell’Lna, ribattezzato “Comitato dei dieci” dall’inviato Onu Stehpanie Williams, ha compiuto un importante passo in avanti nei negoziati, soprattutto nell’ambito degli sforzi per rafforzare il cessate il fuoco e la fiducia tra le parti. La stessa fonte, inoltre, ha sottolineato che i colloqui di Ghadames non si sarebbero mai tenuti senza le intese raggiunte in precedenza dall’Lna con il vicepresidente del Consiglio presidenziale di Tripoli Maiteeq. "I negoziati di Ghadames cercano di raggiungere la sicurezza e la stabilità in Libia e di porre fine del caos nel Paese, non di dividere il potere o negoziare posizioni specifiche", ha concluso la fonte. (segue) (Res)