Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj (4)

- Lo scorso 18 settembre, Maiteeq e Haftar hanno dato notizia, con due annunci separati, di un accordo per la ripresa della produzione ed esportazione di petrolio. Si è trattato di uno sviluppo rilevante, accolto con scetticismo a Tripoli e con freddezza dalla Comunità internazionale, ma che di fatto ha portato alla riapertura dei pozzi dopo diversi mesi di stop. Anche se i termini dell’intesa restano vaghi (particolarmente critico è il punto in cui si parla di “affrontare il debito pubblico di entrambe le parti e fornire un meccanismo appropriato per ripagarlo gradualmente”), il dato politico rilevante è che l’accordo ha riportato Haftar al centro dell’arena politica. Il generale della Cirenaica sembra godere di una sorta di “corsia preferenziale” con Maiteeq, ambizioso politico di Misurata, la “città-Stato” considerata sede delle milizie più forti del Paese e città di origine di Bashaga. Da parte sua, Maiteeq può vantare ottimi rapporti in Russia ed è proprio a Sochi, infatti, che è stato firmato l’accordo per la ripresa dei pozzi petroliferi. (segue) (Res)