Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj (5)

- La visita ufficiale del ministro del Gna in Egitto, d’altra parte, è tesa ad accrescere il prestigio internazionale Bashaga. L’Egitto sostiene notoriamente le istanze delle autorità della Cirenaica, non riconosciute al livello internazionale, ed è da tempo in rotta di collisione con la Turchia, che invece appoggia l’esecutivo con sede in Tripolitania. Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha più volte avvertito le forze alleate al Gna che Sirte è una “linea rossa” per la sicurezza nazionale egiziana. Eppure, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche, Turchia ed Egitto stanno da tempo negoziando dietro le quinte la pace in Libia. Bashaga non è un ministro qualunque. Le sue frequenti visite in Turchia e in Qatar lo accreditano come principale candidato della Fratellanza musulmana, eppure Bashaga non fa ufficialmente parte di questo movimento che – del resto – è bandito in Egitto perché considerato alla stregua di un gruppo terroristico. (segue) (Res)