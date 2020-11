Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero dell’Interno del governo libico riconosciuto dall’Onu si è limitato a scrivere in un breve comunicato che Bashaga “sta visitando l'Egitto nel quadro della cooperazione bilaterale e delle sfide comuni che i due Paesi stanno affrontando”. Nel corso dei colloqui, il politico libico originario di Misurata - molto apprezzato dalla Turchia del presidente Recep Tayyip Erdogan e dal Qatar dall’emiro Tamim bin Hamad al-Thani, entrambi rivali del presidente egiziano Al Sisi - discuterà “del rafforzamento della cooperazione congiunta in materia di sicurezza”, nonché degli sforzi “per affrontare la minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata in modo da preservare la sicurezza nazionale comune tra Libia ed Egitto”. Secondo la stessa fonte, "Bashaga ha espresso la sua profonda gratitudine alla leadership, al governo e al popolo egiziano per la costruttiva cooperazione nel campo della promozione della sicurezza, della pace e della stabilità in Libia". Lo stesso comunicato spiega che il Governo di accordo nazionale della Libia “lavorerà con l'Egitto in modo da preservare la sicurezza e la stabilità di entrambi i paesi”. (segue) (Res)