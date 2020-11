Libia: la visita di Bashaga in Egitto apre la corsa al dopo Sarraj (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Accordo per un cessate il fuoco completo e permanente in Libia sottoscritto a Ginevra il 23 ottobre prevede - tra le altre cose - lo scambio di prigionieri, lo smantellamento delle milizie, la riforma della sicurezza dei pozzi petroliferi, lo stop immediato ai programmi di addestramento e il ritiro de mercenari. Quest’ultimo punto, quello della partenza dei mercenari, è stato posto da entrambe le parti, ma il governo di Tripoli – e in particolare il ministro della Difesa, Salah Din Ali Namroush – ritiene di essere penalizzato poiché ha sottoscritto accordi “alla luce del sole” con la Turchia, mentre le forze di Haftar beneficiano di mercenari russi, sudanesi e di altre nazionalità in modo non altrettanto trasparente. Un altro problema è quello relativo allo smantellamento delle milizie. Su questo punto sembrerebbero esserci delle divergenze tra il ministro dell’Interno Bahsaga, che da tempo spinge per smantellare o comunque accorpare i gruppi armati di Tripoli, e il ministro della Difesa Namroush, più cauto e prudente del suo collega nell’andare a intaccare i fragili equilibri dell’alleanza che ha sconfitto le truppe del generale Haftar, cacciato dalla Tripolitania ma non ancora vinto. (Res)