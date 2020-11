Lavoro: da Conferenza unificata via libera a riparto risorse assunzioni Lsu Basilicata-Calabria-Campania-Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza unificata presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha approvato l'intesa sul riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei Lavoratori socialmente utili per l'annualità 2020 tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, per un contributo annuo pro-capite, a regime, di importo pari a euro 9.296,22, per un totale di euro 40.531.519,20. Lo riferisce una nota del dicastero.(Com)