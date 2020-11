Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Turchia fa tornare instabilità nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo orientale, senza dubbio, è nuovamente in uno stato di agitazione con "vecchie e nuove sfide" a destabilizzare la regione ed a minacciare la stabilità dell'intera Europa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, nel suo intervento al summit Salonicco 2020. "Il comune denominatore di queste sfide, sfortunatamente, è un paese specifico nella regione: la Turchia", ha chiarito Dendias come riportato da un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Atene. Il capo della diplomazia greca ha rimarcato che le azioni della Turchia sono illegali, anche per quanto riguarda le attività esplorative "in aree che rientrano nella piattaforma continentale ellenica" e per "la strumentalizzazione della questione migratoria". Secondo Dendias, si tratta di "un test di resilienza" per la Grecia; mentre le "ambizioni neo-ottomane" di Ankara stanno destabilizzando l'intera regione ed anche nel Caucaso la Turchia si è trasformata in "un agenzia viaggi per i jihadisti". (Gra)