Milano: rider in corteo in bicicletta contro nuovo contratto

- Centinaia di lavoratori delle piattaforme di delivery hanno dato il via in maniera spontanea a un corteo in bicicletta per le vie di Milano per protestare contro il nuovo contratto firmato da Ugl e Assodelivery, entrato in vigore il 3 novembre. "In seguito al drastico abbassamento delle tariffe a consegna per tutte le compagnie - si legge in un post Facebook del sindacato autonomo Deliverance - i rider di Milano hanno iniziato una mobilitazione diffusa per le vie della città con picchetti e blocchi auto organizzati continui. Nessuno consegna oggi. Spegniamo le app fino a domenica. Non si lavora". (Rem)