Energia: Cao (Saipem), nel Recovery fund abbiamo presentato progetti per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti che Saipem ha presentato nell'ambito di Next Generation Eu, il Recovery fund predisposto dalla Commissione europea per sostenere i paesi più colpiti dalla crisi, vanno nella direzione della transizione energetica e dell'utilizzo sempre maggiore delle fonti rinnovabili, a beneficio del nostro paese e per il contrasto al cambiamento climatico. Lo ha dichiarato Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem, nel corso del suo intervento al webinar "Next Generation Eu – Edizione Speciale" sulla piattaforma di discussione "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro" a promossa da PwC Italia in media partnership con Sky. "Siamo pronti a mettere a disposizione dell'Italia la nostra esperienza e la nostra competenza: il 95 per cento dei nostri progetti è all'estero, dove coinvolgiamo la catena del valore italiana, ma ci piacerebbe lavorare di più anche nel nostro Paese", ha aggiunto l'Ad di Saipem. (segue) (Com)