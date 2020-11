Energia: Cao (Saipem), nel Recovery fund abbiamo presentato progetti per transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo progetto – ha spiegato Cao – riguarda lo sviluppo della value chain innovativa del CCSU (Carbon Capture Utilization and Storage), che prevede la cattura della CO2 dall'industria dell'Oil&Gas e da quelle energivore e la sua riutilizzazione o stoccaggio in riserve esaurite sia in mare che a terra. Un progetto fondamentale in termini di decarbonizzazione che richiede un alto livello di specializzazione e di competenza tecnologica di cui Saipem dispone in virtù dell'ampia esperienza in questo settore. Negli anni abbiamo progettato più di 70 impianti di cattura di CO2 e oltre 40 impianti per la trasformazione in urea, abbiamo realizzato oltre 130 mila km di pipeline e sealine per il trasporto del gas e perforato più di 7000 pozzi sia a terra che a mare e abbiamo i relativi assets di proprietà. Di recente, inoltre, abbiamo realizzato un impianto di stoccaggio gas a Cornegliano Laudense. Il secondo progetto prevede la creazione di sistemi integrati di energia che nascono dalla combinazione di più tecnologie, creando un valore green e contribuendo alla decarbonizzazione del paese, attraverso lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei poli energetici situati nell'Adriatico, a Ravenna, e in Sardegna". (segue) (Com)