Romania: Covid, quasi 10 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

- Dati sempre più preoccupanti quelli relativi all'evoluzione della pandemia di coronavirus in Romania. Solo nelle ultime 24 ore sono state rilevate 9.714 infezioni su 37.685 test. Altre 121 persone sono morte e le terapie intensive sono vicino alla capacità massima. Nelle unità sanitarie, il numero totale di persone ricoverate con Covid-19 è 12.061, di cui 1.014 nelle terapie intensive. Alexandru Rafila, rappresentante della Romania presso l'Oms, ha detto oggi che data l'attuale situazione nel Paese, la capacità di test dovrebbe aumentare notevolmente, fino a raggiungere 80-100 mila test al giorno. "Saremo sulla strada giusta quando il tasso di positività scenderà al 3 per cento, non al 25 per cento come lo è ora. La percentuale di sicurezza in cui affermare che il problema relativo alla pandemia si sta risolvendo è una diminuzione al 3 per cento dei test positivi sul totale dei test eseguiti", ha detto Rafila. (Rob)