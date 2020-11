Fisco: Garavini (Iv), ripristinare esenzione Imu per italiani a estero evitando infrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo è in crisi e i nostri borghi rischiano di spopolarsi ulteriormente. È questo il momento per invertire la rotta investendo maggiormente su uno dei motori principali per la ricchezza di questi territori. Ossia i loro concittadini all'estero. Gli italiani nel mondo mantengono tradizionalmente la loro abitazione nel Comune italiano di origine. Scegliendo perfino di vivere in affitto nel paese estero di residenza, pur di investire nell‘immobile di proprietà in Italia. In questo modo, generano un ritorno ingente in termini economici e culturali. Un circolo virtuoso che, però, rischia di interrompersi a causa dell'aggravato peso fiscale legato oggi alla proprietà di una casa in Italia, pur vivendo all'estero". Lo afferma la vicepresidente della commissione Esteri Laura Garavini (Iv), che ha presentato il ddl che consente di reintrodurre l'agevolazione tenendo conto dei rilievi della Commissione Ue. "Se fino all‘anno scorso, infatti, i pensionati iscritti Aire potevano contare sull'esonero dal pagamento dell'Imu, da quest’anno non è più così. Perché questa agevolazione è stata abolita a causa di una misura di infrazione della Commissione europea, che ci contesta il fatto di aver applicato un trattamento preferenziale ai soli pensionati italiani - spiega -. Secondo l'Ue, l'esenzione Imu andrebbe applicata a tutti i pensionati europei, possessori di un immobile in Italia. Per questo motivo, ho presentato un disegno di legge che mira a ripristinare l'esonero Imu per i nostri connazionali pensionati, residenti all’estero accogliendo, allo stesso tempo, i rilievi della Commissione europea ed evitando possibili future procedure di infrazione". (segue) (Com)