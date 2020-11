Fisco: Garavini (Iv), ripristinare esenzione Imu per italiani a estero evitando infrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo che il mio disegno di legge persegue, eliminando il riferimento alla cittadinanza contenuto nella precedente norma e attribuendo il diritto all'esenzione ai soli titolari di pensione in convenzione con l’Italia - osserva Garavini -. A prescindere dalla cittadinanza. Un profilo che corrisponde sostanzialmente ai cittadini italiani emigrati. Si tratta di una soluzione individuata dopo mesi di confronto con tecnici ed esperti e dopo un'interlocuzione con i funzionari del Mef incaricati dei rapporti con l'Unione Europea. In questo modo possiamo coltivare il rapporto speciale dei concittadini all'estero con il Comune di origine e salvare i nostri borghi storici dall'abbandono architettonico e dal definitivo spopolamento. L'auspicio è che anche le altre forze politiche decidano di convergere su questa soluzione, sostenendone l’applicazione quanto prima. Se manteniamo il legame con gli italiani all'estero, a guadagnarci è l'Italia tutta". (Com)