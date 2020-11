Sanità: cura salute maschile, a San Carlo di Nancy EchoLaser per trattamento patologie prostatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novembre è il mese della prevenzione e della cura della salute maschile. La campagna internazionale “Movember”, da "Moustache", parola inglese per baffi, e "November" ha l'intento di accrescere la consapevolezza degli uomini circa l'importanza della prevenzione. Tra i tumori maschili, quello alla prostata è sicuramente quello più diffuso, rappresentando oltre il 20 per cento di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. All'ospedale San Carlo di Nancy, struttura di GVM Care & Research, a Roma, ci sono diverse novità per il trattamento delle patologie prostatiche. "L'ultima novità introdotta nell'ambito delle metodologie per il trattamento delle patologie prostatiche è un nuovo laser che si chiama EchoLaser con il trattamento Soracte Light, è un laser interstiziale a diodi che ci dà la possibilità di eseguire un trattamento micro invasivo, sia per il trattamento del tumore della prostata che per l'ipertrofia prostatica", ha spiegato il professor Pierluigi Bove, responsabile dell’Unità operativa di Urologia all'ospedale San Carlo di Nancy. (segue) (Rer)