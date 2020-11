Sanità: cura salute maschile, a San Carlo di Nancy EchoLaser per trattamento patologie prostatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le patologie che si possono trattare con l'EchoLaser sono il tumore alla prostata, l'ipertrofia prostatica benigna ma ha anche altri campi di applicazione come branche specialistiche. In urologia si possono trattare, ad esempio, i tumori del rene per via percutanea sotto guida TAC mentre per le altre applicazioni quella principale riguarda i noduli tiroidei. L'intervento con EchoLaser, spiega il professor Bove, "avviene con il paziente in posizione cosiddetta litotomica, che corrisponde alla posizione ginecologica per le pazienti donne, e in questa posizione, sotto guida ecografica trans-rettale si può fare il puntamento di un numero di fibre laser variabili a seconda di quello che si deve trattare, che va da due a quattro, e con il puntamento ecografico vengono inserite le fibre laser nelle zone che noi riteniamo opportune per eseguire il trattamento". I vantaggi per il paziente sono numerosi, e li spiega il professor Bove: "Il primo e più importante è la sua micro invasività. Si tratta di aghi che vengono inseriti per via percutanea con un accesso trans-perineale, quindi evitiamo l'accesso attraverso l'uretra che può comportare più problematiche per il paziente. E' un trattamento che non dà nessun tipo di dolore, è estremamente veloce, si può fare in anestesia locale e non ha alcun tipo di complicanze intra o peri operatorie, così come il grande vantaggio soprattutto per l'ipertrofia prostatica benigna, è la preservazione dell'eiaculazione nel 100 per cento dei pazienti". (segue) (Rer)