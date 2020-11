Sanità: cura salute maschile, a San Carlo di Nancy EchoLaser per trattamento patologie prostatiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso urologico che ha sviluppato l'ospedale San Carlo di Nancy prevede, per quanto riguarda le patologie dell'apparato genito urinario, una diagnosi il più precoce possibile: "Ovviamente il primo tempo è sempre una visita accurata con una raccolta anamnestica dei dati del paziente e cerchiamo di eseguire il più precocemente possibile un dosaggio di PSA che è l'unico marker che abbiamo a disposizione per una diagnosi precoce di disfunzioni prostatiche", ha aggiunto il medico. "Una volta che abbiamo a disposizione visita e i dati del PSA possiamo muoverci prontamente per aspetti diagnostici come un'ecografia prostatica per chiarire bene la morfologia di sviluppo della prostata o una risonanza magnetica nel caso in cui riteniamo che ci possa essere un sospetto di patologia neoplastica. In questi casi se la risonanza magnetica conferma aree di sospetto tumorale possiamo eseguire la cosiddetta biopsia di fusione, con la quale in maniera poco invasiva e limitando il numero dei prelievi possiamo fare una diagnosi accurata sovrapponendo le immagini di ecografia a quelle di risonanza magnetica. Una volta che abbiamo chiara qual è la diagnosi che si tratti di ipertrofia prostatica o di tumore della prostata possiamo intervenire con tutti i mezzi mininvasivi che abbiamo a disposizione che vanno dalla chirurgia laser fino alla chirurgia robotica". (segue) (Rer)