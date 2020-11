Sanità: cura salute maschile, a San Carlo di Nancy EchoLaser per trattamento patologie prostatiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prevenzione, comunque, resta l'arma più importante". Per il professor Pierluigi Bove, "una corretta prevenzione parte sempre da uno stile di vita che sia il più salutare possibile: consigliamo sempre di fare un'adeguata alimentazione, un corretto stile di vita, un'adeguata attività fisica e una corretta vita sessuale. Poi bisogna fare molta attenzione perché la prevenzione migliore è la diagnosi precoce, quindi le visite ai pazienti, la visita per i giovani, non essendoci più la visita di leva, e per gli adulti che hanno una familiarità con il tumore alla prostata. Intorno ai 40-42 anni è opportuno farsi vedere dall'urologo e dosare il PSA". (Rer)