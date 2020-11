Egitto-Ue: Michel incontra Al Sisi, focus su rafforzamento lotta comune al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato oggi al Cairo il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi. Lo riferisce Michel sul suo profilo Twitter. "Sono in Egitto oggi per colloqui con il presidente Al Sisi per rafforzare la nostra lotta comune contro il terrorismo e per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca", ha scritto Michel. Il presidente del Consiglio europeo ha sottolineato che la lotta comune contro il terrorismo "è l'unica risposta all'odio e all'intolleranza". (Beb)