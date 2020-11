Covid: Mustier (Unicredit), governo ha fatto un lavoro eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha fatto e continua a fare un lavoro eccellente nel sostenere l’economia nazionale in questo periodo difficile. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, sottolineando in conferenza stampa la necessità di un “approccio pragmatico” per superare la seconda ondata della pandemia di Covid-19. “Ritengo che il governo sia riuscito a trovare un giusto equilibrio per proteggere le persone e l’attività economica”, ha detto. (Ems)