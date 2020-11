Russia-Nigeria: rilasciati i due marinai russi della nave Water Phoenix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano ed il primo ufficiale della nave Water Phoenix, cittadini russi che erano stati catturati dai pirati lo scorso 8 settembre nel Golfo di Guinea, sono stati rilasciati. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca tramite il suo portavoce Maria Zacharova. "Il 31 ottobre, due membri dell'equipaggio della nave Water Phoenix sono stati liberati", ha dichiarato la portavoce, ricordando che la nave appartiene ad una compagnia di trasporti olandese e che i due membri dell'equipaggio sono stati catturati dai pirati nel Golfo di Guinea, al largo delle coste nigeriane. I due rilasciati saranno ora trasferiti nella città nigeriana di Lagos, dove saranno sottoposti a una visita medica. "Rappresentanti della missione diplomatica russa ad Abuja e rappresentanti della compagnia armatoriale stanno lavorando per organizzare il rientro dei nostri connazionali in patria. Il rilascio dei marinai è stato possibile grazie all'azione coordinata e sinergica dei diplomatici in Nigeria, delle forze dell'ordine nigeriane, nonché dei rappresentanti della compagnia armatoriale", ha aggiunto Zakharova. (Res)