Covid: Zocchi (ordine medici Milano), sistema scoppiato, non ce la facciamo a star dietro a tutto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso il sistema della sorveglianza - ha proseguito Zocchi - possiamo chiedere il tampone, ma oggi io posso chiedere un tampone solo per il 12 novembre, che è l'ultima data disponibile. Il problema ancora più grosso è quello dei controlli: ho gente da venti giorni bloccata al domicilio con positività del tampone, che deve controllarla, ma sistematicamente non viene chiamata da Ats. Io non posso richiederglielo e così, anche se avrebbero diritto a una data con tampone in prenotazione, si fanno code code mostruose da terzo mondo di 6 - 7 - 8 ore nei drive through del San Carlo e del San Paolo". La consigliera dell'Ordine dei medici di Milano ha lamentato anche l'assenza di protocolli da seguire per curare i pazienti al domicilio. "Noi come linee guida sul territorio non abbiamo nulla di diverso rispetto a quello che avevamo a marzo. Sappiamo che esistono dei protocolli e cerchiamo di utilizzare determinati farmaci a domicilio, però non abbiamo indicazioni di alcun genere", ha detto Zocchi, riferendo di un progetto proposto dall'ordine dei medici nei mesi scorsi, "su cui abbiamo lavorato anche quest'estate, quando la situazione era tranquilla, proprio nell'ipotesi che a ottobre ci saremmo ritrovati in questa situazione, ma non siamo stati per nulla ascoltati da Regione Lombardia e da Ats". (Rem)