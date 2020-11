Belgio: avevano giurato fedeltà all'Isis e preparavano attacco, fermati due minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due minorenni sono stati fermati in Belgio dalle forze dell'ordine il 31 ottobre perché avevano giurato fedeltà allo Stato islamico e stavano progettando un attacco all'arma bianca contro dei poliziotti. Lo riferiscono i media francesi riportando fonti giudiziarie. I due ragazzi, di 16 e 17 anni, avevano registrato un video in cui dichiaravano la loro appartenenza allo Stato islamico. Secondo quanto riferito dall'emittente radiotelevisiva "Rtbf", il fermo è scattato a Eupen e a La Calamine, nell'est del Belgio, in seguito a una intensa collaborazione tra i servizi di sicurezza di Bruxelles, la polizia, l'Organo di coordinamento per l'analisi della minaccia (Ocam) e altri servizi.(Beb)