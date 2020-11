© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il futuro della joint venture con Aviva, stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione positiva e un potenziale compratore: comunicheremo senz’altro eventuali aggiornamenti. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sul futuro della joint venture della compagnia britannica. (Ems)