Rifiuti: Zaghis (Ama), Maccarese esempio gestione virtuosa, orgogliosi per riconoscimento

Il Consorzio italiano compostatori ha conferito ad Ama il "Marchio compost di qualità cic" per l'ammendante prodotto presso l'impianto di Maccarese. Il premio è stato assegnato nel corso della XXII Conferenza nazionale sul compostaggio e la digestione anaerobica, che si è tenuta nell'ambito di Ecomondo 2020, la fiera europea dedicata all'ambiente e alla green economy, che quest'anno si svolge interamente su piattaforma digitale a causa dell'emergenza Covid. Lo comunica Ama in una nota. "Ringrazio il Consorzio italiano compostatori per questo importante riconoscimento di cui siamo orgogliosi, e che mi rammarico di aver potuto ritirare, a nome di tutta l'azienda, solo virtualmente vista la complessa situazione sanitaria", dice l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, nella nota. "L'impianto di compostaggio di Maccarese rappresenta un esempio di gestione virtuosa e sostenibile dei rifiuti organici - aggiunge - ed è quindi fonte di soddisfazione vedere menzionato e premiato il nostro lavoro all'interno di un appuntamento fieristico così prestigioso come Ecomondo. Ci tengo ad esprimere il mio plauso alle risorse Ama e, in particolare, al responsabile della struttura, Dottor Antonio Mazzoni, al direttore tecnico ingegner Marco Casonato e al responsabile del servizio impianti Ingegner Emanuele Lategano".