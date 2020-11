Rifiuti: Zaghis (Ama), Maccarese esempio gestione virtuosa, orgogliosi per riconoscimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È infine doveroso ricordare l’impegno quotidiano dei romani - conclude Zaghis - nel differenziare correttamente i materiali grazie a cui, nel solo 2019, sono state raccolte oltre 168 mila tonnellate di scarti alimentari e organici". Inaugurato nel febbraio 2002, l'impianto di produzione ammendante compostato di alta qualità di Maccarese, ha avviato la produzione a pieno regime nel 2003, ottenendo il riconoscimento di impianto di fabbricazione di fertilizzanti. La sua funzione è quella di trasformare i rifiuti organici raccolti in forma differenziata (frutta, verdura, scarti della ristorazione, potature legnose, ecc.) in compost di qualità, vale a dire in ammendante organico utilizzato in agricoltura per arricchire terreni adibiti a coltivazione. L’impianto è uno degli esempi concreti di filiera del riciclaggio dei rifiuti e contribuisce a valorizzare un territorio a forte vocazione agroindustriale prossimo al litorale romano. (Com)