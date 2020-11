Cura della salute maschile, al San Carlo di Nancy EchoLaser per il trattamento delle patologie prostatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novembre è il mese della prevenzione e della cura della salute maschile. La campagna internazionale “Movember”, da "Moustache", parola inglese per baffi, e "November" ha l'intento di accrescere la consapevolezza degli uomini circa l'importanza della prevenzione. Tra i tumori maschili, quello alla prostata è sicuramente quello più diffuso, rappresentando oltre il 20 per cento di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. All'ospedale San Carlo di Nancy, struttura di GVM Care & Research, a Roma, ci sono diverse novità per il trattamento delle patologie prostatiche. "L'ultima novità introdotta nell'ambito delle metodologie per il trattamento delle patologie prostatiche è un nuovo laser che si chiama EchoLaser con il trattamento Soracte Light, è un laser interstiziale a diodi che ci dà la possibilità di eseguire un trattamento micro invasivo, sia per il trattamento del tumore della prostata che per l'ipertrofia prostatica", ha spiegato il professor Pierluigi Bove, responsabile dell’Unità operativa di Urologia all'ospedale San Carlo di Nancy.Le patologie che si possono trattare con l'EchoLaser sono il tumore alla prostata, l'ipertrofia prostatica benigna ma ha anche altri campi di applicazione come branche specialistiche. In urologia si possono trattare, ad esempio, i tumori del rene per via percutanea sotto guida TAC mentre per le altre applicazioni quella principale riguarda i noduli tiroidei. L'intervento con EchoLaser, spiega il professor Bove, "avviene con il paziente in posizione cosiddetta litotomica, che corrisponde alla posizione ginecologica per le pazienti donne, e in questa posizione, sotto guida ecografica trans-rettale si può fare il puntamento di un numero di fibre laser variabili a seconda di quello che si deve trattare, che va da due a quattro, e con il puntamento ecografico vengono inserite le fibre laser nelle zone che noi riteniamo opportune per eseguire il trattamento". I vantaggi per il paziente sono numerosi, e li spiega il professor Bove: "Il primo e più importante è la sua micro invasività. Si tratta di aghi che vengono inseriti per via percutanea con un accesso trans-perineale, quindi evitiamo l'accesso attraverso l'uretra che può comportare più problematiche per il paziente. E' un trattamento che non dà nessun tipo di dolore, è estremamente veloce, si può fare in anestesia locale e non ha alcun tipo di complicanze intra o peri operatorie, così come il grande vantaggio soprattutto per l'ipertrofia prostatica benigna, è la preservazione dell'eiaculazione nel 100 per cento dei pazienti".Il percorso urologico che ha sviluppato l'ospedale San Carlo di Nancy prevede, per quanto riguarda le patologie dell'apparato genito urinario, una diagnosi il più precoce possibile: "Ovviamente il primo tempo è sempre una visita accurata con una raccolta anamnestica dei dati del paziente e cerchiamo di eseguire il più precocemente possibile un dosaggio di PSA che è l'unico marker che abbiamo a disposizione per una diagnosi precoce di disfunzioni prostatiche", ha aggiunto il medico. "Una volta che abbiamo a disposizione visita e i dati del PSA possiamo muoverci prontamente per aspetti diagnostici come un'ecografia prostatica per chiarire bene la morfologia di sviluppo della prostata o una risonanza magnetica nel caso in cui riteniamo che ci possa essere un sospetto di patologia neoplastica. In questi casi se la risonanza magnetica conferma aree di sospetto tumorale possiamo eseguire la cosiddetta biopsia di fusione, con la quale in maniera poco invasiva e limitando il numero dei prelievi possiamo fare una diagnosi accurata sovrapponendo le immagini di ecografia a quelle di risonanza magnetica. Una volta che abbiamo chiara qual è la diagnosi che si tratti di ipertrofia prostatica o di tumore della prostata possiamo intervenire con tutti i mezzi mininvasivi che abbiamo a disposizione che vanno dalla chirurgia laser fino alla chirurgia robotica"."La prevenzione, comunque, resta l'arma più importante". Per il professor Pierluigi Bove, "una corretta prevenzione parte sempre da uno stile di vita che sia il più salutare possibile: consigliamo sempre di fare un'adeguata alimentazione, un corretto stile di vita, un'adeguata attività fisica e una corretta vita sessuale. Poi bisogna fare molta attenzione perché la prevenzione migliore è la diagnosi precoce, quindi le visite ai pazienti, la visita per i giovani, non essendoci più la visita di leva, e per gli adulti che hanno una familiarità con il tumore alla prostata. Intorno ai 40-42 anni è opportuno farsi vedere dall'urologo e dosare il PSA". (Rer)