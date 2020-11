Civitavecchia: Dionisi (Unindustria), servono infrastrutture e semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo del nostro territorio passa attraverso alcune azioni fondamentali: il rilancio delle infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali per incrementare i traffici commerciali, una transizione energetica sostenibile e vantaggiosa per il tessuto imprenditoriale e per tutto il territorio e un'azione forte sulla semplificazione amministrativa che, partendo dalla Zls (Zona logistica semplificata), favorisca la nascita di insediamenti legati al comparto portuale". Lo dichiara in una nota Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia, presentando le "Proposte per una nuova politica industriale", un piano basato su sei pilastri per tracciare la rotta verso uno sviluppo sostenibile per Civitavecchia e il litorale nord del Lazio. "Il recente Atto di indirizzo della Regione sulla Blue economy va decisamente nella giusta direzione e dimostra l'attenzione verso il porto, un tema centrale per lo sviluppo del Lazio, come più volte da noi indicato. Il documento inoltre focalizza l'attenzione su un punto la cui realizzazione per noi è fondamentale: l'istituzione della Zls sui porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta: il nostro auspicio è che il Governo lo recepisca quanto prima". (segue) (Com)