Civitavecchia: Dionisi (Unindustria), servono infrastrutture e semplificazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo è scaduto. Anche a causa dell'emergenza Covid non ci possiamo più permettere di restare immobili. Nel nostro documento presentiamo un percorso a breve, medio e lungo termine su sei pilastri di sviluppo: infrastrutture, transizione energetica, semplificazioni, ma anche nuovi settori di sviluppo, turismo e digitalizzazione", continua Dionisi. "Vogliamo creare sei tavoli di lavoro sulle tematiche indicate, coinvolgendo istituzioni, parti sociali, altre associazioni datoriali e quelle che abbiamo voluto chiamare le aziende faro: player internazionali che fanno parte del nostro sistema e che porteranno sicuramente un contributo notevole all'implementazione del Piano. Partiremo subito con due appuntamenti dedicati alla transizione energetica e alle semplificazioni". (segue) (Com)