Civitavecchia: Dionisi (Unindustria), servono infrastrutture e semplificazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è tanto da fare. Per quanto riguarda la Blue Economy penso per esempio allo sviluppo del traffico merci e del retroporto industriale o all'implementazione della cantieristica navale sfruttando a pieno la programmazione Ue 2021-2027. O al turismo - aggiunge il presidente di Unindustria Civitavecchia -: la crisi del settore crocieristico dovuta al Covid può rappresentare uno stimolo per rafforzate un'offerta turistica integrata e di prossimità sul territorio, attraverso l'uso di piattaforme e nuove tecnologie. Tra le infrastrutture materiali invece il primo pensiero va ovviamente alla superstrada Orte - Civitavecchia, che rientra tra le opere strategiche previste dal piano del ministro dei Trasporti Paola De Micheli e per la quale attendiamo novità, ma sono fondamentali anche il collegamento ferroviario tra il porto e l'aeroporto di Fiumicino e i progetti di sviluppo del Porto. Così come non possiamo prescindere dalla creazione di una moderna rete di telecomunicazioni". (Com)