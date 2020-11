Imprese: Patuanelli, Fondo garanzia ancora fino a giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riforma, il Fondo di garanzia per le Pmi è diventato "uno strumento completamente nuovo, potenziato; abbiamo sfruttato a pieno le possibilità offerte dal nuovo temporary framework. Questo spazio di manovra verrà utilizzato ancora, almeno fino a giugno 2021. È uno strumento che, ricordiamo, offre garanzie dello Stato al 100 per cento sui prestiti fino a 30 mila euro, e al 90 per cento fino a 5 milioni di euro". Lo precisa su Facebook il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "E' d’obbligo ringraziare tutto il comparto bancario, a partire dal presidente Patuelli: dopo un periodo iniziale di assestamento il settore è riuscito a dare supporto alle imprese italiane in condizioni estremamente difficili", aggiunge il ministro. (Rin)