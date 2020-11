Slovacchia: perquisizioni nelle abitazioni di alcuni ex vertici della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia criminale nazionale della Slovacchia (Naka) ha compiuto una serie di perquisizioni nelle case di diversi ex vertici della polizia. Lo rende noto il quotidiano "Sme". L'operazione, con il nome in codice "Ocistec" (purgatorio) è in corso dalle prime ore di stamane e coinvolge anche l'abitazione dell'ex capo della polizia Tibor Gaspar a Janikovce (Nitra) e quella dell'ex direttore della stessa Naka, Peter Hrasko, a Ivanka pri Dunaji (Bratislava). Secondo quanto riporta "Sme", l'operazione potrebbe essere legata al lavoro di una squadra speciale di investigatori formata la scorsa settimana per indagare sul sospetto di reati economici e violenti da parte di pubblici ufficiali, alcuni dei quali ancora in carica. Commentando gli eventi, la presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha detto che la giustizia nel Paese sta chiaramente attraversando un processo di purificazione, perché nessuno è più intoccabile. "La dimostrazione di oggi, con ex ufficiali di polizia in manette per essere interrogati, è un segnale serio della rilevanza di sospetti a lungo noti", ha detto il capo dello Stato. Caputova ha ricordato che bisogna portare rispetto alla presunzione di innocenza, ma anche che l'uguaglianza di fronte alla legge è parte essenziale di uno stato di diritto. (Vap)