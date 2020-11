Covid: Mazzeo, cittadini toscani rispettino rigidamente regole anti-contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzeo ha aggiunto: “La Toscana è da sempre regione che rispetta le regole e ha nel proprio dna una cultura di civiltà e rigore. Per questa ragione mi sento di rivolgermi direttamente ai toscani chiedendo loro di limitare le occasioni di possibile rischio a partire dagli spostamenti e dagli incontri non strettamente necessari: so che stiamo chiedendo un altro sforzo e un sacrificio enorme a tante persone, ma rispettare le regole oggi significa poter allentare le restrizioni domani". Il presidente del consiglio regionale ha infine concluso: "Questo deve essere l'obiettivo di tutti noi e sono certo che anche in questa occasione, con il contributo di tutte e tutti, troveremo la strada e le forze per superare questa drammatica emergenza”. (Ren)