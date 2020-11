Usa: Amendola, elezioni importantissime, ricostruire quadro multilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni statunitensi sono importantissime perché il mondo in tempo di pandemia deve ricostruire legami multilaterali. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel dibattito sul Next Generation Eu della piattaforma "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro" promossa da PwC Italia in media partnership con "Sky". "Sono elezioni importantissime. Hanno un effetto sui prossimi passaggi perché sappiamo benissimo che il mondo" sotto la pandemia "deve ricostruire legami multilaterali", ha detto. "Sono saltati elementi fondamentali di fiducia", ha aggiunto e "chi sarà il prossimo presidente" degli Usa "è decisivo per comprendere chi sarà seduto al tavolo" per tessere il quadro multilaterale. (Beb)