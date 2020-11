Covid: Beccalossi (Misto), tra Lombaredia e campania due pesi e due misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che i criteri per la definizione di questo nuovo lockdown siano esclusivamente sanitari, altrimenti passa un messaggio pericoloso: chi scende in piazza viene ascoltato, chi tace, pur pagando un prezzo altissimo, viene penalizzato. Non si capisce infatti perché la Campania, con numeri tutt'altro che rassicuranti, non sia stata dichiarata zona rossa". Lo dichiara in una nota Viviana Beccalossi –presidente del Gruppo Misto nel consiglio regionale della Lombardia. "Già ieri –sottolinea Beccalossi- avevo chiesto di valutare i dati sulla diffusione del virus per evitare chiusure generalizzate e risparmiare le province con situazioni migliori rispetto a Milano, come di fatto sono Brescia, Bergamo e altre. Ci dicono che non si può fare? Bene, allora rispettiamo le regole, ma a patto che vengano forniti i dati precisi su quanto sta accadendo nei diversi territori". "Resta l'amarezza –conclude Viviana Beccalossi - di sapere che a centinaia di migliaia di campani il reddito di cittadinanza verrà garantito, mentre artigiani e imprenditori lombardi, che di fatto lo pagano con le loro tasse, non potranno lavorare, come del resto tanti loro dipendenti che ancora vedono la cassa integrazione come un miraggio a distanza". (Com)