Ue: Amendola, tornare a periodo pre-Covid è illusione, fondamentale scommettere su innovazione

- Tornare al periodo pre-Covid è un'illusione ed è fondamentale scommettere sull'innovazione. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel dibattito sul Next Generation Eu della piattaforma "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro" promossa da PwC Italia in media partnership con "Sky". "E' evidente che nel prossimo biennio tutte le azioni devono andare su una strada nuova. Per me il Recovery è importante per dimostrare che anche a trattati vigenti si può mettere in campo politiche espansive a livello europeo. Noi dobbiamo metterci tutti in testa che tornare al periodo pre-Covid è un'illusione. Quello che è fondamentale è scommettere su quanta innovazione riusciamo a fare", ha detto. (Beb)