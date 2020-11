Italia-Kosovo: ministra Esteri Haradinaj, grazie a Roma per sostegno durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un amico di lunga data del Kosovo, come testimoniato anche dal sostegno dato a Pristina nel contesto della pandemia di coronavirus. Lo ha affermato oggi la ministra degli Esteri e della Diaspora del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, nel corso di un’audizione informale per la commissione Esteri della Camera dei deputati. “Guardiamo all’Italia come un partner e un ‘salvatore’ per quanto accaduto nel 1999”, ha detto la ministra kosovara, che ha ringraziato il nostro Paese per l'aiuto fornito nel corso della pandemia di coronavirus e ribadito l’impegno di Pristina “per rafforzare ulteriormente la cooperazione”. “Ci sono Paesi della nostra regione che hanno una duplice alternativa in termini di politica estera, mentre per noi la direzione strategica è solo quella di appartenere alle strutture euro-atlantiche”, ha proseguito Haradinaj. In questo contesto, la ministra ha rilevato la frustrazione del Kosovo di fronte alla mancanza di progressi negoziali con l’Unione europea in merito alla liberalizzazione dei visti. “L’Ue non ha ancora tenuto fede agli impegni presi”, considerando come il Kosovo abbia ottemperato a quasi tutte le condizioni poste e ai parametri di riferimento, ha sostenuto Haradinaj. “C’è una mancanza di serietà da parte della Commissione europea in merito alla liberalizzazione dei visti. Vogliamo e chiediamo all’Italia di far sentire ancora di più la propria voce per i diritti dei cittadini kosovari. Ci sentiamo parte dell’Europa, non solo geograficamente ma anche politicamente e a livello ideologico”, ha detto la ministra.(Res)