Speciale energia: inviato Onu in Libia, ripresa produzione petrolio è uno dei risultati del lavoro del Comitato militare

- Il rappresentante speciale ad interim del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, ha confermato che la ripresa della produzione petrolifera in Libia è uno dei risultati del lavoro del Comitato militare misto. Secondo quanto si legge in una nota della Missione Onu in Libia (Unsmil), la Williams ha anche indicato di aver seguito lo scambio di detenuti da quando è stato firmato il cessate il fuoco, indicando il lavoro svolto anche per riprendere i voli tra il sud e tutte le regioni libiche, invitando la comunità internazionale a rispettare la decisione sovrana presa dai libici. La Rappresentante speciale ha espresso l'auspicio che quanto realizzato nelle riunioni del Comitato militare misto 5+5 si rifletta nel Forum del dialogo politico libico, rilevando che l'obiettivo è quello di sviluppare una tabella di marcia per raggiungere le elezioni nazionali per ripristinare la sovranità libica del loro paese ed esercitano il diritto di eleggere i propri rappresentanti. L'inviato Onu ha annunciato inoltre il raggiungimento dell'accordo nei colloqui di Ghadames per formare un altro comitato militare per supervisionare il ritorno delle forze militari nei loro quartier generali e il ritiro dei mercenari dalle linee di contatto tra i due fronti. (Lit)