Speciale energia: Grecia, Desfa annuncia prima gara per interconnessione con gasdotto Tap

- L'operatore di distribuzione greco del gas naturale (Desfa) ha annunciato la prima gara per il 2021 presso il nuovo punto di interconnessione del sistema nazionale del gas naturale con il gasdotto Transadriatico (Tap). Desfa ha detto che è stato un "momento storico" sia per il mercato energetico greco che regionale, poiché il sistema nazionale del gas naturale sarà interconnesso con l'Italia, uno dei più grandi mercati del gas naturale in Europa, che è anche interconnesso con il Nord Europa attraverso la Svizzera e la Germania. La Grecia l'Europa sud-orientale saranno infine interconnesse con il gasdotto transanatolico (Tanap) e il mercato italiano del gas naturale che raggiunge i 75,4 miliardi di metri cubi di consumo di gas naturale (basato sui dati del 2019). I bandi di gara sono effettuati nella piattaforma di prenotazione della capacità Prisma. (Gra)