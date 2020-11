Speciale energia: Iraq, avviate esplorazioni per petrolio e gas nel governatorato di Al Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq, in cooperazione con il Consiglio provinciale del governatorato di Al Anbar, mira a espandere gli investimenti in gas naturale, allo scopo di accrescere i proventi dello Stato e creare una nuova risorsa finanziaria oltre alla risorsa petrolifera. Lo riferisce il quotidiano iracheno "Al Sabah". Il ministro del Petrolio di Baghdad, Ihsan Abdul Jabbar, ha annunciato che “il programma strategico del ministero consiste nell’investire in risorse, e la Compagnia per le esplorazioni petrolifere sta conducendo lavori di esplorazioni e studio per campi e giacimenti promettenti nel governatorato di Anbar”. Secondo il ministro, le riserve dei giacimenti interessati sono stimate a “più di un miliardo di metri cubi”. Aziz Khalaf al Tarmouz, consigliere del governatore di Anbar per gli affari energetici, ha dichiarato che la provincia comprende decine di giacimenti inesplorati di gas e petrolio, che le autorità hanno già cominciato a localizzare. (Res)