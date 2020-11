Speciale energia: Spagna, Iberdrola lancia maxi piano investimenti da 75 miliardi per 2020-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha lanciato uno storico "maxi piano" di investimenti da 75 miliardi di euro per il periodo 2020-2025, il più grande di una società spagnola. L'obiettivo è di anticipare e sfruttare le opportunità della rivoluzione energetica che le maggiori economie mondiali si trovano ad affrontare e di rilanciare la ripresa dall'attuale crisi Covid-19. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il 90 per cento di questo volume di investimenti (68 miliardi di euro) mirerà a consolidare il proprio modello di business, "basato su più energie rinnovabili, più reti, più stoccaggio e soluzioni più intelligenti per i propri clienti". I restanti 7 miliardi i di euro corrispondono all'acquisizione della società americana Pnm Resources. Per quanto riguarda gli investimenti nei singoli Paesi, gli Stati Uniti ed il Regno Unito rappresentano i principali mercati con il 50 per cento del totale (34 miliardi di euro), mentre alla Spagna sarà destinato il 21 per cento delle risorse (14,3 miliardi), il 60 per cento in più rispetto al piano precedente. (Spm)