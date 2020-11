Speciale energia: Spagna, per Endesa utile netto di 1,7 miliardi di euro nei primi nove mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno la compagnia energetica Endesa ha ottenuto un utile netto di 1,7 miliardi di euro, il 38,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, questa buona performance si basa sull'aumento dell'8,2 per cento del margine operativo lordo (Ebitda) a 3,1 miliardi di euro e alla diminuzione degli accantonamenti per ammortamenti e svalutazioni rispetto allo stesso periodo del 2019 del 57 per cento, a 1,1 miliardi. "In questi mesi, oltre a gestire l'azienda con rigore, impegno e a mettere in atto un intenso piano di decarbonizzazione, installazione di capacità rinnovabile ed elettrificazione della domanda, la nostra priorità è stata quella di soddisfare le esigenze di migliaia di nostri clienti e di attenuare l'effetto della pandemia sulle comunità in cui siamo presenti", ha affermato l'amministratore delegato di Endesa, Jose Bogas. (Spm)