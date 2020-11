Etiopia: governatore del Tigrè dichiara lo "stato di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione dei Tigrè, Debretsion Gebremichael, ha proclamato lo "stato di guerra" dopo l'offensiva lanciata dall'esercito etiope in seguito all'attacco contro un campo militare che ospita le truppe federali e di cui il governo ritiene responsabili le autorità tigrine. In una dichiarazione, Debretsion ha affermato che le forze speciali della regione degli Amhara si sono unite alle truppe federali per combattere contro le forze governative del Tigrè e ha confermato che i combattimenti si stanno svolgendo nella regione occidentale del Tigrè, al confine con l'Amhara. "La popolazione del Tigrè non dovrebbe essere attaccata nel Tigrè. Adesso siamo completamente armati. Non siamo inferiori a loro in termini di armi, anzi forse siamo migliori", ha aggiunto il governatore, aggiungendo che le forze tigrine hanno sequestrato "quasi tutte" le armi dal comando settentrionale dell'esercito etiope. Debretsion ha infine aggiunto che alcuni militari federali hanno attraversato il confine con l'Eritrea, a dimostrazione delle "strette relazioni" che intercorrono con Asmara. L'etnica tigrina, minoritaria nel Paese, ha conservato per decenni il potere in Etiopia fino all'avvento del premier Abiy Ahmed, il primo di etnia oromo nella storia recente del Paese. In precedenza lo stesso premier Ahmed aveva annunciato il successo dell'operazione militare avviata nel territorio del Tigrè dopo l’attacco contro un campo militare attribuito alle autorità tigrine. "L'esercito non solo ha respinto gli attacchi, ma è riuscito a controllare luoghi importanti e chiave", ha detto mercoledì sera Ahmed in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva. Senza far riferimento ad eventuali vittime, il premier ha aggiunto che il governo "condurrà più operazioni nei prossimi giorni". (segue) (Res)