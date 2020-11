Etiopia: governatore del Tigrè dichiara lo "stato di guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministero della Difesa dell’Etiopia ha denunciato il tentativo da parte delle autorità del Tigrè di “minacciare e smantellare la sovranità” nazionale dopo un attacco contro un campo militare situato nella zona di Dalsash, al confine con la regione amhara. Il ministero ha accusato le forze armate del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) per l’attacco e ha ribadito il suo impegno nel “difendere la sovranità del Paese” e nel “mantenere la pace”. In seguito all'accaduto, i leader degli stati regionali si sono schierati al fianco del governo federale contro il Tigrè. Il presidente dello Stato regionale di Oromia, Shemelis Abdissa, ha ribadito in una nota il proprio sostegno alle forze federali, ha condannato l’attacco definendolo un “atto di guerra” contro il governo centrale di Addis Abeba e ha accusato il Fronte di liberazione popolare del Tigray (Tplf) di aver armato il Fronte di liberazione oromo (Olf). Anche il presidente dello Stato regionale di Amhara, Temesgen Tiruneh, si è schierato al fianco delle autorità federali, così come il governo regionale di Benshangul-Gumuz, che in un comunicato si è detto “costernato” dall'azione “provocatoria” innescata dal Tplf e ha invitato tutte le amministrazioni regionali ad impegnarsi per preservare la pace e la sicurezza e a mostrare solidarietà alle forze di difesa etiopi. Il vicepresidente della Regione delle nazioni, nazionalità e popoli del sud (Snnp), Ristu Yirdaw, da parte sua ha accusato il Tplf di creare problemi “al benessere sociale, economico e politico del Paese” e lo ha definito “una minaccia per la nazione”. (segue) (Res)