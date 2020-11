Etiopia: governatore del Tigrè dichiara lo "stato di guerra" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prese di posizione giungono dopo che ieri il primo ministro Abiy Ahmed ha dichiarato lo stato di emergenza nello Stato del Tigré, accusando il governo locale di aver attaccato le truppe federali in una base settentrionale e di aver tentato di "saccheggiare" le risorse militari. "L'ultimo punto della linea rossa è stato superato", ha detto Ahmed, precisando che "la forza (militare) verrà usata come ultima misura “per salvare le persone e il Paese". Parlando ai giornalisti, la portavoce del premier Billene Seyoum ha confermato che le operazioni militari nello stato regionale sono iniziate. Le tensioni fra Addis Abeba e le autorità tigrine si sono esacerbate dopo che il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), da sempre al potere nella regione, ha annunciato l’intenzione di ignorare la decisione del governo di rinviare le elezioni parlamentari e regionali (in programma ad agosto) a causa della pandemia di Covid-19 e di voler proseguire ugualmente con il processo elettorale. Ad acuire ulteriormente le tensioni c’è stata poi la decisione delle autorità tigrine di dichiarare “incostituzionali” le istituzioni federali, annuncio a cui ha fatto seguito la risoluzione con cui il parlamento dell’Etiopia ha chiesto al governo federale di interrompere le relazioni con il Tigrè. Il parlamento federale ha inoltre approvato una risoluzione con la quale chiede al governo federale di ridurre dal bilancio le sovvenzioni destinate al Consiglio regionale del Tigré: nel motivare la decisione, il presidente della Camera della Federazione, Aden Farah, ha infatti accusato il governo regionale di essere stato costituito illegalmente a seguito di uno scrutinio regionale “incostituzionale” e che, come tale, “il governo federale non può concedere sussidi di bilancio a tali organismi”. (Res)